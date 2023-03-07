Лукашенко назвал Зеленского «гнидой»

Он отметил, что такие операции не проводятся «без согласования с руководителем страны и главнокомандующим».

Белорусский лидер указал, что думал о Зеленском, как о человеке, «болеющим за свой народ», а на деле он оказался «гнидой».

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении»... На что я говорил: «Мы не собираемся нападать»... Вы слышали мои все эти заявления. И в это время... Что ж, вызов брошен», - подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что пытавшийся взорвать самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 террорист был подготовлен Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ), сообщает НСН.

