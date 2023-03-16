Экс-советник Пентагона: США готовили ВСУ для нанесения ударов по России
Соединенные Штаты на протяжении восьми лет готовили украинскую армию для атаки России, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, все восемь лет Вашингтон недооценивал Москву. В США ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой», сказал полковник.
Макгрегор отметил, что случае прямого военного конфликта американские военно-воздушные силы понесут серьезные потери от российской ПВО.
«Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились», - констатировал полковник.
Освобождение российской армией Артемовска (Бахмут) приведет к краху южного фронта ВСУ, сообщил ранее Макгрегор. Он указал на дефицит боеприпасов и продовольствия у украинских войск, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- В доме под Костромой взорвался газ, есть пострадавшие
- У берегов Турции произошло новое землетрясение
- Экс-советник Пентагона: США готовили ВСУ для нанесения ударов по России
- В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой
- Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям
- Спецслужбы Греции сообщили о разоблачении «российской шпионки»
- Полиция Франции начала разгонять протестующих против пенсионной реформы
- СМИ: в жилом доме на востоке Москвы прогремел взрыв
- В США сообщили о новом пакете военной помощи Украине
- Захарова назвала «настоящим лохотроном» недопуск России к расследованию по «Северным потокам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru