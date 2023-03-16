Экс-советник Пентагона: США готовили ВСУ для нанесения ударов по России

Соединенные Штаты на протяжении восьми лет готовили украинскую армию для атаки России, заявил в своем YouTube-канале бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: Конфликт на Украине уничтожает национальную мощь США

По его мнению, все восемь лет Вашингтон недооценивал Москву. В США ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой», сказал полковник.

Макгрегор отметил, что случае прямого военного конфликта американские военно-воздушные силы понесут серьезные потери от российской ПВО.

«Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились», - констатировал полковник.

Освобождение российской армией Артемовска (Бахмут) приведет к краху южного фронта ВСУ, сообщил ранее Макгрегор. Он указал на дефицит боеприпасов и продовольствия у украинских войск, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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