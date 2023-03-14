Полковник Макгрегор: Конфликт на Украине уничтожает национальную мощь США
У Соединенных Штатов остается все меньше возможностей поддерживать киевский режим. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
Он отметил, что участие Вашингтона в опосредованном конфликте с Москвой на территории Украины только расшатывает политическую и экономическую обстановку в США. Макгрегор также указал, что Россия подготовлена к ведению спецоперации лучше, чем союзники президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация Белого дома призвала председателя Китая Си Цзиньпина к прямому контакту с Владимиром Зеленским. По его словам, КНР и лично Си Цзиньпину необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение о кризисе, а не только от России, сообщает НСН.
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