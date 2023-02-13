Экс-советник Пентагона сообщил о скорой ликвидации 30 тыс западных наемников на Украине

По его мнению, поставки западных вооружений украинской армии не способны переломить ситуацию в пользу Киева.

Экс-советник Пентагона уточнил, что в рядах ВСУ воюют 30 тысяч западных наемников. В предстоящих событиях все они будут уничтожены, подчеркнул Макгрегор.

В Варшаве не видят проблем с присутствием польских наемников на Украине. Такое заявление ранее сделал вице-премьер республики, министр национальной обороны Мариуш Блащак, сообщает НСН.

