Глава Минобороны Польши заявил, что наличие польских наемников на Украине «не проблема»

Варшава не считает проблемой присутствие польских наемников на Украине. Об этом заявил вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

Минобороны Польши: Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада

По словам Блащака, количество поляков, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины — «не большие цифры».

«Это искусственно созданный вопрос. Такой проблемы нет», — заявил министр.

Отвечая на вопрос о возможном наказании воюющих на Украине граждан Польши в соответствии с уголовным кодексом страны, Блащак вновь указал, что это «не проблема».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в Польше принимают закон для легализации военных, участвующих в боях на Украине. По словам Леонкова, численность таких «прокси-сил» составляет до 40 тысяч человек, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры