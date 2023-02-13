Глава Минобороны Польши заявил, что наличие польских наемников на Украине «не проблема»

По словам Блащака, количество поляков, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины — «не большие цифры».

«Это искусственно созданный вопрос. Такой проблемы нет», — заявил министр.

Отвечая на вопрос о возможном наказании воюющих на Украине граждан Польши в соответствии с уголовным кодексом страны, Блащак вновь указал, что это «не проблема».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в Польше принимают закон для легализации военных, участвующих в боях на Украине. По словам Леонкова, численность таких «прокси-сил» составляет до 40 тысяч человек, пишет «Свободная пресса».

