Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину
Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия экспортирует оборонную продукцию только разрешённым конечным пользователям, сообщает РИА Новости.
По его словам, не существует ни одного документа, который бы говорил о чём-то подобном».
Комментируя сообщения агентства Reuters о том, что сербские власти «передали или готовы передать оружие Киеву», он отметил, что республика «не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину».
«Здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах... мы продаём боеприпасы, но разрешённым конечным пользователям, а не Украине или России», - заключил Вучич.
Ранее Reuters со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона заявило, что власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений, сообщает RT.
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