Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину

По его словам, не существует ни одного документа, который бы говорил о чём-то подобном».

Комментируя сообщения агентства Reuters о том, что сербские власти «передали или готовы передать оружие Киеву», он отметил, что республика «не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину».

«Здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах... мы продаём боеприпасы, но разрешённым конечным пользователям, а не Украине или России», - заключил Вучич.

Ранее Reuters со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона заявило, что власти Сербии не исключают возможности поставки на Украину летальных вооружений, сообщает RT.

