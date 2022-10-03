Экс-советник Пентагона допустил распад НАТО из-за стремления к конфликту с Россией
Стремление Польши и части элит США вступить в конфликт с Россией может привести к исчезновению НАТО, считает бывший старший советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в эфире Fox News.
«Помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет», — отметил Макгрегор.
Экс-советник рассказал, что подавляющее большинство граждан Германии также не поддерживает военную конфронтацию с Россией. По словам Макгрегора, никто не хочет конфликтовать с Москвой, «кроме поляков и небольшого числа людей в Вашингтоне».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что существует опасность открытого конфликта России и НАТО, пока идет кризис на Украине, напоминает «Свободная пресса».
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