Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Западные танки на Украине превратятся в пепел
Поставляемые странами Запада танки Abrams, Challengers и Leopard окажутся уязвимыми на Украине и станут легкой мишенью для Вооруженных сил РФ. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на сайте Weapons and Strategy.
Он отметил, что танки «превратятся в пепел» вместе с экипажами на полях сражений. По словам Брайена, у этих моделей есть несколько хорошо известных слабых мест.
Ранее, в конце марта, в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger и «вернулись домой». Лондон обещал поставить Киеву танки до конца марта, и министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта подтвердил их получение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru