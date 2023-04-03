Украинский пленный: Киев не получил от Лондона танки Challenger
Минобороны РФ опубликовало в понедельник видеозапись допроса украинского пленного, в ходе которого он заявил, что не собирается больше воевать «против танка с автоматом».
РИА Новости приводит другие высказывания представителя ВСУ, который жалуется, что британские танки Challenger до конца марта так и не поступили в 25-ю бригаду ВДВ Украины.
Он также рассказал, что помимо автоматов у них были сломанные БМП.
В конце марта в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger и «вернулись домой». Лондон обещал поставить Киеву танки до конца марта, и министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта подтвердил их получение.
В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что Украина получила от Германии 18 танков Leopard 2.
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