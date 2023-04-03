Украинский пленный: Киев не получил от Лондона танки Challenger

Минобороны РФ опубликовало в понедельник видеозапись допроса украинского пленного, в ходе которого он заявил, что не собирается больше воевать «против танка с автоматом».

РИА Новости приводит другие высказывания представителя ВСУ, который жалуется, что британские танки Challenger до конца марта так и не поступили в 25-ю бригаду ВДВ Украины.