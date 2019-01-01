Россия - Грузия: Демократия - это вам не лобио кушать!
В Госдуме рассмотрят возможность запрета на ввоз грузинских вин и минералки, а также денежных переводов в эту страну
Импорт в Россию грузинского вина и минералки может оказаться под запретом без усилий Роспотребнадзора. Госдума 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер Вячеслав Володин. Ввести эти ограничения предложил глава думской фракции единороссов Сергей Неверов. Поводом для этого послужила скандальная реплика грузинского – даже не политика, нет – телеведущего. Накануне в прямом эфире телеканала «Рустави-2» ведущий по имени Гиоргий Габуния разразился бранью в адрес президента Владимира Путина, причем, в нецензурных выражениях и по-русски. Выходка настолько неприличная, что даже президент и премьер-министр Грузии сочли нужным ее осудить, обвинив телеведущего в провокации против Грузии. В Москве, разумеется, хамство тоже не оставили без ответа: российский МИД назвал прозвучавшие в эфире «Рустави-2» слова «беспрецедентной по своей низости выходкой» и «провокацией грузинских радикальных сил».
В общем, Роспотребнадзор, который после начала антироссийских выступлений в Грузии, ответом на которые послужил вступивший сегодня в силу запрет на авиасообщение между двумя странами, обеспокоился качеством грузинских вина и воды, может спать спокойно. Запрет, похоже, введут, не взирая на качество продукции – у единороссов, выступивших с инициативой запрета, нашлись союзники в лице «Справедливой России». По словам первого зампреда их фракции в Госдуме Михаила Емельянова, которые приводит «Интерфакс», «антироссийская вакханалия требует адекватного ответа». ЛДПР, по сведениям агентства, инициативу также поддержала.
Протесты в центре Тбилиси продолжаются уже третью неделю, хоть и не такие массовые, как в начале кризиса. Тогда, в ночь на 21 июня грузинская оппозиция попыталась взять штурмом парламент, где проходило мероприятие с участием депутатов российской Госдумы, глава которой сел в кресло спикера. За этим последовали беспорядки в том числе с антироссийскими лозунгами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили тогда написала в соцсетях, что Россия заинтересована в расколе грузинского общества. Вскоре президент Путин своим указам ввел запрет на авиасообщение с Грузией. Туркомпаниям было рекомендовано не продавать путевки в эту страну.
На очереди – грузинское вино, минералка и денежные переводы, как предупредил, напомним, Сергей Неверов. Остается не так уж и много на тот случай, если в Тбилиси кто-нибудь снова ляпнет неудобосказуемое. Например, еще работают рестораны грузинской кухни. А там, страшно сказать, предлагают хинкали и хачапури. Как сказал когда-то первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, «демократия – это вам не лобио кушать».
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