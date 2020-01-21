Чайка поблагодарил Путина за отправку на Северный Кавказ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка поблагодарил президента Владимира Путина за предложение стать полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Он заявил, что в числе первоочередных задач видит борьбу с преступностью и выполнение нацпроектов.
Ранее стало известно, что Путин встретился с Чайкой и его предполагаемым преемником на посту генпрокурора - замглавы Следственного комитета РФ Игорем Красновым.
Путин подчеркнул, что работа в СКФО потребует усилий для решения вопросов в социальной сфере, а также в борьбе с терроризмом и коррупцией.
«Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас», - сказал Путин, обращаясь к Чайке. Также в ходе встречи президент поблагодарил Чайку за 14 лет работы на посту генерального прокурора России.
Ранее о том, что Чайке предложили пост полпреда в СКФО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что соответствующий указ еще не подписан.
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