Чайка поблагодарил Путина за отправку на Северный Кавказ

Ранее стало известно, что Путин встретился с Чайкой и его предполагаемым преемником на посту генпрокурора - замглавы Следственного комитета РФ Игорем Красновым.

Путин подчеркнул, что работа в СКФО потребует усилий для решения вопросов в социальной сфере, а также в борьбе с терроризмом и коррупцией.

«Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас», - сказал Путин, обращаясь к Чайке. Также в ходе встречи президент поблагодарил Чайку за 14 лет работы на посту генерального прокурора России.

Ранее о том, что Чайке предложили пост полпреда в СКФО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что соответствующий указ еще не подписан.

