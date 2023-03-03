Зеленский заявил о дефиците артиллерии, самолётов и танков у ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков, сообщает ТАСС.
На совместной с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом пресс-конференции во Львове он указал, что странам Запада следует ускорить поставки вооружений.
Зеленский отметил, что, в первую очередь, ВСУ нужна артиллерия и «снаряды в большом количестве», а также самолёты. Также он подчеркнул, что Украина вскоре получит «танковую армию».
«Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определённый дефицит», - добавил украинский лидер.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО, сообщает RT.
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