Зеленский заявил о дефиците артиллерии, самолётов и танков у ВСУ

На совместной с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом пресс-конференции во Львове он указал, что странам Запада следует ускорить поставки вооружений.

Зеленский отметил, что, в первую очередь, ВСУ нужна артиллерия и «снаряды в большом количестве», а также самолёты. Также он подчеркнул, что Украина вскоре получит «танковую армию».

«Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определённый дефицит», - добавил украинский лидер.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО, сообщает RT.

