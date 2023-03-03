Зеленский заявил о дефиците артиллерии, самолётов и танков у ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков, сообщает ТАСС.

Российский посол: поставка Берлином танков Киеву переведет к новому уровню эскалации

На совместной с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом пресс-конференции во Львове он указал, что странам Запада следует ускорить поставки вооружений.

Зеленский отметил, что, в первую очередь, ВСУ нужна артиллерия и «снаряды в большом количестве», а также самолёты. Также он подчеркнул, что Украина вскоре получит «танковую армию».

«Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определённый дефицит», - добавил украинский лидер.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооружениеВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры