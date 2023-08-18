Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение
Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение украинских войск.
По его словам, в настоящее время Россия располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы продолжить наступление с целью вытеснить ВСУ из Запорожской области и ДНР.
«Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения», — заключил он.
Ранее Риттер заявил о скором падении Купянска, после чего, по его мнению, российские силы освободят Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru