По его словам, в настоящее время Россия располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы продолжить наступление с целью вытеснить ВСУ из Запорожской области и ДНР.

«Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения», — заключил он.

Ранее Риттер заявил о скором падении Купянска, после чего, по его мнению, российские силы освободят Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

