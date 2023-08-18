Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение украинских войск.

Экс-разведчик Риттер назвал секретное оружие России на Украине

По его словам, в настоящее время Россия располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы продолжить наступление с целью вытеснить ВСУ из Запорожской области и ДНР.

«Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения», — заключил он.

Ранее Риттер заявил о скором падении Купянска, после чего, по его мнению, российские силы освободят Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияОдессаУкраинаВладимир Зеленский

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