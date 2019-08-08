Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
Киргизские силовики задержали бывшего президента республика Алмазбека Атамбаева, сообщает «Интерфакс».
Экс-президента задержали в селе Кой-Таш, в операции приняли участие около двух тысяч силовиков, в том числе глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев. По некоторым данным, Атамбаев сам сдался властям, сообщает Ura.ru.
Накануне силовики уже попытались взять особняк Атамбаева штурмом, в результате несколько десятков человек пострадали, сообщалось о гибели одного сотрудника МВД.
Сам Атамбаев признался, что был вынужден лично отстреливаться от штурмовавших его дом силовиков. В результате повторного штурма, по последним данным, ранения получили пять человек.
Ранее главный редактор портала «Фергана.ру», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов рассказал в эфире НСН, что в Киргизии происходит передел сфер влияния между кланами. При это происходящее он охарактеризовал как «Типичный киргизский бардак».
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