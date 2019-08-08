«Типичный киргизский бардак». Атамбаев не сдаётся
При задержании экс-президента Киргизии пострадали почти полсотни человек и погиб один спецназовец. Что происходит в республике — в материале НСН.
Число пострадавших в ходе силовой спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 48. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики. Все пострадавшие обратились к врачам в больницы Бишкека и Чуйской области, 38 из них госпитализированы.
Уточняется, что один сотрудник спецназа погиб от огнестрельного ранения, четверо получили боевые пулевые ранения, еще 25 – закрытые черепно-мозговые травмы, а девять пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Также сообщается, что начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы головы, полученной во время штурма.
Спецоперация по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области проходила накануне в течение нескольких часов. Дом экс-президента пытались отстоять порядка 500 его сторонников. После начала штурма появились сообщения о задержании экс-президента Киргизии, однако его сторонники их позже опровергли.
Также сообщалось, что после штурма своей резиденции Алмазбек Атамбаев выступил с обращением, в котором обратился к силовикам с призывом не стрелять в своих сограждан. «Не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — заявил экс-президент.
Между тем, сегодня утром в столице Киргизии началось срочное заседание совета безопасности республики в связи с задержанием Атамбаева. Председательствует на заседании действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков, вынужденно вернувшийся из отпуска.
Ранее главный редактор портала «Фергана.ру», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов рассказал в эфире НСН, что происходит в Киргизии.
«Типичный киргизский бардак. Бывший президент Атамбаев сегодня никто. И его задержание - частное дело, результат отношений между нынешним президентом Жээнбековым, атамбаевским протеже и самим Атамбаевым, у которого Жээнбеков "отжимает" бизнес. В Киргизии не происходит никаких политических процессов, процессов установления демократии или нормальной политической жизни. Все элиты заняты одним - переделом собственности и переделом сфер влияния. Сегодня это развитие подошло к своему логическому концу. До этого было несколько этапов: лишение неприкосновенности Атамбаева, возбуждение уголовных дел на его близких людей и его бизнес. Атамбаев думал, что это хиханьки-хаханьки. О том, что он будет в ближайшее время арестован, год назад мне говорила Роза Отунбаева (экс-глава временного правительства Киргизии в 2010 году). Оказывается, она знала, как все будет развиваться. Разумеется, Атамбаев летал к Путину за защитой. Но, я абсолютно уверен, что Путин улыбнулся и ответил: "Парень, решай сам свои проблемы"», — сказал он.
Напомним, 27 июня парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности. Ему инкриминируют махинации с земельными участками, коррупцию при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконное освобождение криминального авторитета, незаконные поставки угля. 24 июля в сопровождении кортежа из 100 машин Атамбаев прибыл на российскую авиабазу в Канте, откуда вылетел в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. По возвращении в Киргизию Атамбаев заявил, что, несмотря на дружественные отношения с Россией, свои внутренние проблемы Киргизия будет решать сама, и призвал нынешние власти прекратить преследование оппонентов.
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