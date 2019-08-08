«Типичный киргизский бардак». Атамбаев не сдаётся

Число пострадавших в ходе силовой спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возросло до 48. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики. Все пострадавшие обратились к врачам в больницы Бишкека и Чуйской области, 38 из них госпитализированы.

Уточняется, что один сотрудник спецназа погиб от огнестрельного ранения, четверо получили боевые пулевые ранения, еще 25 – закрытые черепно-мозговые травмы, а девять пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Также сообщается, что начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы головы, полученной во время штурма.

Спецоперация по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области проходила накануне в течение нескольких часов. Дом экс-президента пытались отстоять порядка 500 его сторонников. После начала штурма появились сообщения о задержании экс-президента Киргизии, однако его сторонники их позже опровергли.

Также сообщалось, что после штурма своей резиденции Алмазбек Атамбаев выступил с обращением, в котором обратился к силовикам с призывом не стрелять в своих сограждан. «Не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — заявил экс-президент.

Между тем, сегодня утром в столице Киргизии началось срочное заседание совета безопасности республики в связи с задержанием Атамбаева. Председательствует на заседании действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков, вынужденно вернувшийся из отпуска.

Ранее главный редактор портала «Фергана.ру», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов рассказал в эфире НСН, что происходит в Киргизии.