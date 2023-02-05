Экс-премьер Израиля Беннет: Путин обещал не убивать Зеленского
Российский президент Владимир Путин побещал не убивать украинского лидера Владимира Зеленского, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщает The Times of Israel.
Беннет рассказал, что в начале марта 2022 года во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным спросил его об украинском лидере Владимире Зеленском, пишет Газета.ru.
«Спустя три-четыре часа с начала встречи я спрашиваю: «Скажите мне, вы не собираетесь его убить?» Он: «Я не стану убивать Зеленского», — рассказал Беннет.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал ни ему лично, ни Берлину, сообщил Bild am Sonntag.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru