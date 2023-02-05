Шольц сообщил об отсутствии угроз от Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал ни ему лично, ни Берлину, сообщил Bild am Sonntag.

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«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — заявил глава немецкого правительства. Он отметил, что в ходе бесед с главой России высказывались разные точки зрения на происходящее вокруг Украины. Шольц пообещал придерживаться взвешенного подхода в вопросе поставок оружия Киеву.

Ранее Шольц заявил, что в ближайшие недели планирует организовать телефонную беседу с Путиным. Это подтвердил официальный представитель кабинета министров ФРГ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияВладимир ПутинШольц
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