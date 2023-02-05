Шольц сообщил об отсутствии угроз от Путина

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — заявил глава немецкого правительства. Он отметил, что в ходе бесед с главой России высказывались разные точки зрения на происходящее вокруг Украины. Шольц пообещал придерживаться взвешенного подхода в вопросе поставок оружия Киеву.

Ранее Шольц заявил, что в ближайшие недели планирует организовать телефонную беседу с Путиным. Это подтвердил официальный представитель кабинета министров ФРГ.

