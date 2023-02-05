Шольц сообщил об отсутствии угроз от Путина
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал ни ему лично, ни Берлину, сообщил Bild am Sonntag.
«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — заявил глава немецкого правительства. Он отметил, что в ходе бесед с главой России высказывались разные точки зрения на происходящее вокруг Украины. Шольц пообещал придерживаться взвешенного подхода в вопросе поставок оружия Киеву.
Ранее Шольц заявил, что в ближайшие недели планирует организовать телефонную беседу с Путиным. Это подтвердил официальный представитель кабинета министров ФРГ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
- Шольц сообщил об отсутствии угроз от Путина
- Нетаньяху: В отношениях с Путиным найден компромисс
- С Байконура запустят российскую ракету «Протон» со спутником «Электро-Л»
- В Пентагоне изучили оборудование на сбитом китайском аэростате
- Канада отправила Украине первый Leopard 2
- В Пентагоне рассказали, за какими объектами наблюдал китайский аэростат
- Два человека погибли в автоаварии с грузовиком в Дагестане
- Рогозин заявил, что американские бомбы GLSDB сложно обнаружить и сбить
- В США заявили, что Вашингтон начал подготовку к поражению Зеленского
- СМИ: ВВС США сбили китайский шар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru