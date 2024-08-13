По его словам, российский президент Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько это возможно, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины с российских земель.

Так дипломат ответил на вопрос, перешли ли ВСУ черту в своих действиях. Он также указал, что Москва могла посчитать, что Вашингтон замешан «в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заявил, что власти США гордятся президентом Украины Владимиром Зеленским за вторжение. Он охарактеризовал вторжение на российскую территорию как «смелое и прекрасное», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

