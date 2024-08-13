Экс-посол США Салливан: ВСУ перешли «красную линию» при нападении на Курскую область
Киев перешел «красную линию» при нападении на территорию Курской области, сообщил телеканалу CNN экс-посол США в России Джон Салливан.
По его словам, российский президент Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько это возможно, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины с российских земель.
Так дипломат ответил на вопрос, перешли ли ВСУ черту в своих действиях. Он также указал, что Москва могла посчитать, что Вашингтон замешан «в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте».
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заявил, что власти США гордятся президентом Украины Владимиром Зеленским за вторжение. Он охарактеризовал вторжение на российскую территорию как «смелое и прекрасное», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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