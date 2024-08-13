В США похвалили Зеленского за вторжение в Курскую область
Власти США гордятся президентом Украины Владимиром Зеленским за вторжение в Курскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) в ходе визита в Киев.
«После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», – заявил парламентарий. Грэм охарактеризовал вторжение на российскую территорию как «смелое и прекрасное».
Также Грэм и его коллега Ричард Блюменталь заявили, что Украине необходимо вступить в Североатлантический альянс уже в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru