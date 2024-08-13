«Противник визжит»: Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Боевики Вооруженных сил Украины продолжают нести большие потери в Курской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова.

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По его словам, за минувшие сутки удалось уничтожить еще 12 единиц техники. «Я очень доволен работой своих подразделений, ребята наделали очень много шума. Противник визжит. Спецназ «Ахмат» для него как кость в горле. Как и другие подразделения», – указал Алаудинов.

Ггенерал-майора отметил, что ВСУ не умеют воевать и не оправдывают средства, которые вливают США.

Ранее Алаудинов заявил, что после решающих боев в Курской области Украина падет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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