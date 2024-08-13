«Противник визжит»: Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

По его словам, за минувшие сутки удалось уничтожить еще 12 единиц техники. «Я очень доволен работой своих подразделений, ребята наделали очень много шума. Противник визжит. Спецназ «Ахмат» для него как кость в горле. Как и другие подразделения», – указал Алаудинов.

Ггенерал-майора отметил, что ВСУ не умеют воевать и не оправдывают средства, которые вливают США.

Ранее Алаудинов заявил, что после решающих боев в Курской области Украина падет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

