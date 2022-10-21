Экс-посол РФ в Лондоне оценил шансы Джонсона вновь стать премьер-министром

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. На этом посту она продержалась 45 дней. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели. Карасин отметил, что в отставке Трасс был задействован «Комитет 1922».

«Рекордное по краткости пребывание Лиз Трасс на посту премьер-министра наводит на очень грустные размышления о состоянии британской политики, о состоянии консервативной партии, которая сейчас является правящей. Консерваторы вынуждены были задействовать, что бывает не столь часто, для решения вопроса о лидере так называемый «Комитет 1922», созданный 99 лет тому назад. Он временами работает, приносит результат. Именно в рамках этого, созданного для консерваторов-заднескамеечников, комитета обсуждаются реальные позиции премьер-министра своей собственной партии. Этот механизм был задействован и, я думаю, сыграл значимую роль в отставке Трасс. Ошибки ее были очевидны, они касались не столько международных дел, ее зашкаливающей русофобии, но прежде всего экономики и финансов. Можно уже сейчас говорить, что помимо рекорда по времени она добилась рекордно низкого доверия собственных граждан – всего лишь 10% опрошенных одобряли ее деятельность. Даже среди сторонников партии этот показатель держался на уровне 20%. Это неслыханная вещь! Это всего лишь через месяц с небольшим после прихода в качестве премьер-министра», - сказал Карасин.