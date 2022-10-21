Экс-посол РФ в Лондоне оценил шансы Джонсона вновь стать премьер-министром
Борис Джонсон колеблется, не делает никаких решительных заявлений, сказал НСН экс-замглавы МИД России Григорий Карасин.
Трасс добилась рекордно низкого доверия граждан – лишь 10% опрошенных одобряли ее деятельность. Даже среди сторонников партии этот показатель держался на уровне 20% – это неслыханная вещь! – заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в Великобритании Григорий Карасин в беседе с НСН.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. На этом посту она продержалась 45 дней. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели. Карасин отметил, что в отставке Трасс был задействован «Комитет 1922».
«Рекордное по краткости пребывание Лиз Трасс на посту премьер-министра наводит на очень грустные размышления о состоянии британской политики, о состоянии консервативной партии, которая сейчас является правящей. Консерваторы вынуждены были задействовать, что бывает не столь часто, для решения вопроса о лидере так называемый «Комитет 1922», созданный 99 лет тому назад. Он временами работает, приносит результат. Именно в рамках этого, созданного для консерваторов-заднескамеечников, комитета обсуждаются реальные позиции премьер-министра своей собственной партии. Этот механизм был задействован и, я думаю, сыграл значимую роль в отставке Трасс. Ошибки ее были очевидны, они касались не столько международных дел, ее зашкаливающей русофобии, но прежде всего экономики и финансов. Можно уже сейчас говорить, что помимо рекорда по времени она добилась рекордно низкого доверия собственных граждан – всего лишь 10% опрошенных одобряли ее деятельность. Даже среди сторонников партии этот показатель держался на уровне 20%. Это неслыханная вещь! Это всего лишь через месяц с небольшим после прихода в качестве премьер-министра», - сказал Карасин.
Собеседник НСН указал, что новый премьер появится после того, как будет решено, кто станет новым лидером консерваторов. Это произойдет не позднее 28 октября, пока список не определен.
«Фигурируют три фамилии. Борис Джонсон (экс-премьер-министр Великобритании в 2019-2022 годах, - прим. НСН) колеблется, не делает никаких решительных заявлений. Поживем – увидим. Какие задачи в приоритетном порядке будет решать новый премьер, не нам с вами судить, хотя, скорее всего, это будет экономика и международные дела, где в последнее время Лондон заявляет о себе в качестве воинственного недруга России по всем направлениям», - отметил Карасин.
Великобритании, по словам Карасина, пора уходить от русофобского настроя. Москве и Лондону надо налаживать межгосударственное взаимодействие.
«Мы вправе рассчитывать, что новый лидер, кто бы им ни стал, все-таки будет более рационален и прагматичен в отношении России. Пора уходить от огульного русофобского настроя в сторону понимания, что мы все равно должны будем найти какие-то точки соприкосновения, обсудить, как жить в новом, современном, многополярном мире, вернуться к основам международного права и Уставу ООН. Надо думать, как постепенно выходить из тупика и налаживать здоровое межгосударственное взаимодействие», - подчеркнул Карасин.
Собеседник уверен, что Лондон с приходом нового главы правительства не изменит свое отношение по украинскому вопросу.
«Стоит ли ждать что внешняя политика, в том числе поддержка Украины, не будет новому премьеру приоритетна? Нет, она, я абсолютно убежден, останется приоритетом, потому что над всем этим довлеет Вашингтон. Именно в Вашингтоне определяют, что нужно делать Европе, и это касается всех стран, включая Великобританию. Пока очевидно полное подчинение тем целям, которые ставит старший стратегический союзник, а по существу, хозяин всего коллективного Запада», - резюмировал Красин.
Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что британском обществе зреет недовольство из-за перестановок в правительстве и бездумных экономических реформ, однако пока что его сложно назвать критическим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Минкультуры: покинувшие страну деятели культуры исчезают с афиш по запросу общества
- Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии
- МВД: жителей новых регионов не принуждают отказываться от гражданства Украины
- СМИ: Роналду лишится двухнедельной зарплаты за отказ выходить на замену
- Экс-первую ракетку мира Симону Халеп отстранили из-за допинга
- Общество «Иновещание»* включили в реестр СМИ-иноагентов
- Суд приговорил бывшего советника Трампа к четырем месяцам тюрьмы
- США заблокировали участие делегации РФ в международной конференции МАГАТЭ
- Макрон раскритиковал США за двойные стандарты
- Женщина пострадала на предприятии в Белгородской области из-за попадания снаряда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru