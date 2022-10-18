«Вымирающий вид»: Консерваторы ошиблись в Трасс и повергли Англию в ужас
Руководитель Центра британских исследований заявила НСН, что сейчас фактическим премьером Великобритании является министр финансов Джереми Хант.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хоть и отказалась уходить в отставку, но отреклась от своей программы, а де-факто премьером страны сейчас можно считать Джереми Ханта, рассказала в беседе с НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.
Ранее британский премьер Лиз Трасс заявила, что в отставку не уйдет, взяв, однако, ответственность за совершенные ошибки на себя. В интервью Би-би-си она пояснила, что хотела «помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов». Правительство Трасс отказалось повышать налоги на прибыль предприятий, но решило снизить максимальную ставку подоходного налога (она касается тех, чей годовой доход выше £150 тыс.) с 45 до 40 процентов. Это обвалило фунт стерлингов и заставило Банк Англии скупать облигации. В результате Трасс поменяла министра финансов и повысила подоходный налог.
«От экономической программы Трасс уже отказалась. Той платформы и обещаний, с которыми она пришла к власти, уже нет. Сейчас она будет выполнять программу Джереми Ханта (новый глава Минфина Великобритании – прим. НСН). Поэтому и говорят, что он де-факто премьер-министр», - рассказала Ананьева.
Провальная экономическая программа Трасс привела к сильному падению рейтинга партии консерваторов, но, с другой стороны, общая ситуация в партии способствовала приходу к власти такого лидера как Трасс.
«Согласно последнему опросу, если бы выборы состоялись сегодня-завтра, то у Консервативной партии нет шансов остаться у власти. А Лейбористская партия побеждает с огромным отрывом. Причем Шотландская национальная партия может получить 52 места в парламенте, а консервативная только 48. Так что консерваторам надо серьезно задуматься, про них уже говорят, что это «вымирающий вид». В этом виновата Трасс, потому что она предложила свою фиктивную экономическую программу, которая отличалась от программы Джонсона. Другое дело, что общая ситуация в партии и приводит к тому, что выдвигают таких лидеров. Когда Трасс заявляла, что понизит налоги с первого дня премьерства, а Риши Сунак - что делать этого нельзя, то рядовые члены Консервативной партии на этот броский лозунг и обещания купились. Банк Англии в ужасе, управление бюджетной ответственности в ужасе. Она с ними не советовалась. В результате бюджетная дыра вырастает, государство проводит заимствования, обслуживание госдолга возрастает, под угрозой оказались и пенсионные фонды. Это ее личная ошибка», - пояснила Ананьева.
Ранее три британских депутата-консерватора призвали Трасс, которая заняла должность британского премьера меньше двух месяцев назад, уйти в отставку. В частности депутат Криспин Блант в эфире Channel 4 заявил, что для Трасс «игра окончена». По его мнению, руководство партии должно перейти к бывшему министру финансов Риши Сунаку, лидеру Палаты общин Пенни Мордонту и действующему министру финансов Джереми Ханту.
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