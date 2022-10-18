«Вымирающий вид»: Консерваторы ошиблись в Трасс и повергли Англию в ужас

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хоть и отказалась уходить в отставку, но отреклась от своей программы, а де-факто премьером страны сейчас можно считать Джереми Ханта, рассказала в беседе с НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

Ранее британский премьер Лиз Трасс заявила, что в отставку не уйдет, взяв, однако, ответственность за совершенные ошибки на себя. В интервью Би-би-си она пояснила, что хотела «помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов». Правительство Трасс отказалось повышать налоги на прибыль предприятий, но решило снизить максимальную ставку подоходного налога (она касается тех, чей годовой доход выше £150 тыс.) с 45 до 40 процентов. Это обвалило фунт стерлингов и заставило Банк Англии скупать облигации. В результате Трасс поменяла министра финансов и повысила подоходный налог.