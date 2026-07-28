Под дудку Трампа? Разоружение ХАМАС для мира с Израилем назвали фейковым
Сергей Балмасов заявил НСН, что Израиль откажется от выполнения требований Трампа о выводе сил ЦАХАЛ из Газы, Сирии и Ливана.
Движение ХАМАС заявило о готовности выполнить план Совета мира по урегулированию в Газе, но может разоружиться лишь формально, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Движение ХАМАС заявило о готовности выполнить план Совета мира по урегулированию в Газе. По сообщению Al Arabiya, движение согласно реализовать пункт инициативы, предусматривающий разоружение. Оружие сторонников ХАМАС должно быть передано новым палестинским структурам, которые будут действовать под патронажем Совета мира и в координации с ним. США же выдвинули Израилю требования о выводе сил ЦАХАЛ из Газы, Сирии и Ливана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что откажется от выполнения этих требований, сообщает Kan News. Балмасов уверен, что к миру это не приведет.
«ХАМАС соглашается на разоружение, потому что это можно и не выполнять. Кто контролировать будет? США? Это сиюминутное желание американского лидера Дональда Трампа. Саудовская Аравия будет контролировать? Это можно проконтролировать, если там будут израильские вооруженные силы. Силы ООН были там десятилетиями, и что? Поэтому Израиль и не готов это все выполнять, гарантий нет. Разоружиться можно так, чтобы сдать парочку тысяч старых «стволов». Это же очень легко», - отметил он.
Он также рассказал, почему Израиль не готов прислушиваться к США в этом вопросе.
«Полноценно сохранить там свои интересы Израиль может только в случае наличия там своих силовых структур. Нетаньяху понимает это все прекрасно, ведь Израиль не проиграл, территории держит, несмотря на потери и сложности. Это у Трампа настроение такое, и почему Израиль должен уступать? Израиль не хочет под чью-то дудку плясать. Совет мира – это фактически Трамп и его решения. Но кто выполняет его требования уже? Даже Дания хамит, Гренландию не отдает, а чего ждать от Израиля? Никто не хочет уже по таким правилам жить, когда от них могут попросить все что угодно. Что Нетаньяху получит взамен? Если бы Трамп впрягся и «снес» режим в Иране, одно дело, а бомбить Иран Израиль и сам может. Размен в таком случае неравноценный. Плюс у Нетаньяху внутри страны все не так просто, ему просто не позволят сдаться. Он не может лишиться определенной поддержки, даже если хочет – на такой «мир» не пойдет», - объяснил собеседник НСН.
СМИ отмечают, что переговоры о прекращении огня зашли в безвыходное положение, а израильские военные действия не прекращаются почти каждый день. Тем временем ХАМАС назначил нового руководителя — им стал Халил аль-Хайя.
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