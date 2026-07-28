Движение ХАМАС заявило о готовности выполнить план Совета мира по урегулированию в Газе, но может разоружиться лишь формально, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Движение ХАМАС заявило о готовности выполнить план Совета мира по урегулированию в Газе. По сообщению Al Arabiya, движение согласно реализовать пункт инициативы, предусматривающий разоружение. Оружие сторонников ХАМАС должно быть передано новым палестинским структурам, которые будут действовать под патронажем Совета мира и в координации с ним. США же выдвинули Израилю требования о выводе сил ЦАХАЛ из Газы, Сирии и Ливана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что откажется от выполнения этих требований, сообщает Kan News. Балмасов уверен, что к миру это не приведет.