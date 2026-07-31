Операторы связи не будут учитывать трафик в мессенджере «Макс»

Речь идёт о компаниях МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. Платформа договорилась с ними об обнулении трафика при звонках, сообщениях, пересылке файлов и использовании цифровых сервисов.

«Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер», — говорится в сообщении.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что платный иностранный интернет-трафик не принес бы никакой пользы в борьбе с сервисами VPN, однако позволил бы нажиться операторам.

