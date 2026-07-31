Операторы связи не будут учитывать трафик в мессенджере «Макс»
«Большая четвёрка» операторов связи с 1 августа перестанет учитывать трафик в мессенджере «Макс». Об этом сообщает RT.
Речь идёт о компаниях МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2. Платформа договорилась с ними об обнулении трафика при звонках, сообщениях, пересылке файлов и использовании цифровых сервисов.
«Пользователи получат максимально комфортный доступ к функциям и возможностям, которые предоставляет национальный мессенджер», — говорится в сообщении.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что платный иностранный интернет-трафик не принес бы никакой пользы в борьбе с сервисами VPN, однако позволил бы нажиться операторам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВСУ атаковали в ДНР автобус «Краснодар — Донецк»
- Операторы связи не будут учитывать трафик в мессенджере «Макс»
- Накажут всех: Что может грозить Лерчек за манипуляцию болезнью
- В Европе призвали временно исключить Испанию из Шенгена
- В жилом доме в Москве лифт упал на рабочего во время ремонта
- Советник Инфантино уволился в знак протеста против планов ФИФА по чемпионату мира
- Устную часть ЕГЭ по истории и литературе призвали сделать творческой
- СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram
- Экс-посол Израиля: Разоружение «брыкающегося» ХАМАС поможет Нетаньяху
- ФСБ задержала жителя Таганрога, планировавшего теракт против ВС России