Устную часть ЕГЭ по истории и литературе призвали сделать творческой
Олег Смолин заявил НСН, что при оценке устной части ЕГЭ по литературе с детей ни в коем случае не должны снимать баллы на оговорки или озвучивание дополнительного мнения.
Введение устной части в ЕГЭ по истории и литературе — очень хорошая идея, но только если это будет организовано в творческом формате, а не формализировано. Об этом НСН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, его слова приводят РИА Новости. Смолин поддержал решение, однако назвал одно важное условие.
«Я поддерживаю решение Анзора Музаева. Но всё зависит от того, будет ли это живая творческая устная часть или это будет предельно формализовано. Я предлагал Музаеву такую версию: пусть барабан определит поэта, а парень или девушка прочитают своё любимое стихотворение этого поэта. Это гораздо полезнее, чем то, что сейчас делается на устном предэкзамене по русскому языку в девятом классе, где установлены жёсткие формализованные критерии. Например, там написано, что, если вы осветили не все микротемы или, наоборот, добавили какую‑то, то у вас снижается балл. Также снижают балл за оговорку при устной речи. Вот этого не должно быть», — рассказал он.
Отвечая на вопрос о сложности оценки устной части и ее документирования, Смолин заявил, что с этим проблем не будет.
«Это будет на камеру, и мы должны доверять экспертам. Российские учителя и вузовские преподаватели не хуже тестологов понимают, как оценивать то или иное устное выступление выпускника. Поэтому, что касается устной части, хотелось бы, чтобы возможность проявления творчества была у всех», — подытожил он.
Ранее заслуженный учитель России, литературовед Лев Соболев заявил НСН, что устная часть ЕГЭ по литературе и истории удлинит экзамен в два-три раза, к тому же это дает педагогу, принимающему экзамен, больше поводов для субъективной оценки.
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