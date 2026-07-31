Введение устной части в ЕГЭ по истории и литературе — очень хорошая идея, но только если это будет организовано в творческом формате, а не формализировано. Об этом НСН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, его слова приводят РИА Новости. Смолин поддержал решение, однако назвал одно важное условие.

«Я поддерживаю решение Анзора Музаева. Но всё зависит от того, будет ли это живая творческая устная часть или это будет предельно формализовано. Я предлагал Музаеву такую версию: пусть барабан определит поэта, а парень или девушка прочитают своё любимое стихотворение этого поэта. Это гораздо полезнее, чем то, что сейчас делается на устном предэкзамене по русскому языку в девятом классе, где установлены жёсткие формализованные критерии. Например, там написано, что, если вы осветили не все микротемы или, наоборот, добавили какую‑то, то у вас снижается балл. Также снижают балл за оговорку при устной речи. Вот этого не должно быть», — рассказал он.