В Европе призвали временно исключить Испанию из Шенгена
Италия рассматривает возможность временного приостанвления действия Шенгенского соглашения с Испанией. Об этом в своих соцсетях заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.
По её словам, это связано с резким ростом числа нелегальных мигрантов в испанском анклаве Сеута. Он отметила, что неконтролируемая нелегальная миграция угрожает безопасности внешних границ Евросоюза.
Как сообщает RT, предложение Мелони поддержали в МВД Финляндии. Глава ведомства Мари Рантанен указала, что страны, не выполняющие обязательства по защите внешних границ, не могут входить в Шенгенскую зону.
Ранее сотни мигрантов из Марокко массово прибыли в испанский анклав Сеута в Африке, пишут «Известия». В городе было введено чрезвычайное положение.
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