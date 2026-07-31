В Европе призвали временно исключить Испанию из Шенгена

Италия рассматривает возможность временного приостанвления действия Шенгенского соглашения с Испанией. Об этом в своих соцсетях заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

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По её словам, это связано с резким ростом числа нелегальных мигрантов в испанском анклаве Сеута. Он отметила, что неконтролируемая нелегальная миграция угрожает безопасности внешних границ Евросоюза.

Как сообщает RT, предложение Мелони поддержали в МВД Финляндии. Глава ведомства Мари Рантанен указала, что страны, не выполняющие обязательства по защите внешних границ, не могут входить в Шенгенскую зону.

Ранее сотни мигрантов из Марокко массово прибыли в испанский анклав Сеута в Африке, пишут «Известия». В городе было введено чрезвычайное положение.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ФинляндияШенгенМигрантыИспанияИталия

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