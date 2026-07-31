После атаки ВСУ на Волгоград погибла женщина

Ранее глава области заявил о возгорании на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса в Волгограде, повреждениях складских помещений в Дзержинском районе и нескольких домов, напоминает RT.

«При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», - говорится в заявлении властей на платформе «Макс».

Отмечается, что после атаки госпитализировали восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии.

