После атаки ВСУ на Волгоград погибла женщина
Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки ВСУ в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Ранее глава области заявил о возгорании на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса в Волгограде, повреждениях складских помещений в Дзержинском районе и нескольких домов, напоминает RT.
«При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», - говорится в заявлении властей на платформе «Макс».
Отмечается, что после атаки госпитализировали восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии.
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