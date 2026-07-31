ФСБ задержала жителя Таганрога, планировавшего теракт против ВС России
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Ростовской области, агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в отношении российских военнослужащих. Об этом заявили в региональном управлении ведомства.
Как установили силовики, 18-летний житель Таганрога через мессенджер Telegram вступил в украинское военизированное объединение, признанное в РФ террористическим. По инструкциям организации молодой человек расклеивал листовки и наносил граффити против специальной военной операции, а также скрыто проводил разведку местности для совершения диверсий на железной дороге, отмечает RT.
По данным ФСБ, фигурант планировал поступить на службу по контракту в Минобороны России для участия в СВО, ликвидировать сослуживцев на линии боевого соприкосновения и сдаться в плен ВСУ, чтобы перейти на сторону противника.
Против молодого человека возбудили уголовные дела о госизмене и участии в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта против сотрудника находящейся в Белгороде военно-гражданской администрации Харьковской области, пишет «Радиоточка НСН».
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