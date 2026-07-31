СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека запросит у Росфинмониторинга и Минюста расширенные комментарии о правилах пользования мессенджером Telegram, основатель которого Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом рассказала член СПЧ Ева Меркачева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, согласно законодательству, если человек внесен в перечень Росфинмониторинга как физлицо, то риски не распространяются на компанию, когда-либо им созданную.

«Поэтому ограничения, которые наложены Росфинмониторингом, будут касаться лично Павла Дурова как физического лица, но автоматически не распространятся на созданную им платформу», - заявила Меркачева.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что ограничения в отношении Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо. Соответственно, пользователи могут покупать звезды, премиум-подписку и другие цифровые товары на платформе.

