Экс-подполковник армии США призвал Зеленского принять условия России
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал в соцсети X президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное урегулирование конфликта, даже если условия окажутся тяжелыми для Киева.
По мнению бывшего военного, Соединенные Штаты и Евросоюз не намерены предоставлять ВСУ ракеты для продолжения боевых действий против Москвы, у которой, напомнил он, есть ядерное оружие.
Дэвис добавил, что затягивание конфликта может втянуть в него западные государства и привести к уничтожению Украины.
Экс-подполковник считает, что Киеву следовало пойти на мирное соглашение с Кремлем еще несколько лет назад. Еще он обвинил Зеленского в попытках давить на США и Европу, чтобы добиться от них дальнейшей военной поддержки.
Недавно экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему она не пойдет на уступки в переговорах.
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