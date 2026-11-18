По мнению бывшего военного, Соединенные Штаты и Евросоюз не намерены предоставлять ВСУ ракеты для продолжения боевых действий против Москвы, у которой, напомнил он, есть ядерное оружие.



Дэвис добавил, что затягивание конфликта может втянуть в него западные государства и привести к уничтожению Украины.



Экс-подполковник считает, что Киеву следовало пойти на мирное соглашение с Кремлем еще несколько лет назад. Еще он обвинил Зеленского в попытках давить на США и Европу, чтобы добиться от них дальнейшей военной поддержки.



Недавно экс-премьер Украины Азаров объяснил, почему она не пойдет на уступки в переговорах.

