Экс-начальник охраны Ельцина назвал автора скандального видео со Скуратовым

Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков в беседе с НСН назвал предположительного исполнителя, благодаря которому появилось скандальное видео с участием Скуратова, а также назвал возможные причины отставки экс-генпрокурора.

«Верхняя администрация президента отношения к этому не имела. Это сто процентов! [Ашот Егиазарян], который депутатом был три срока, его кабинет был напротив моего, ни разу на работе не появился. Говорят, купил место... Это он в свое время снял. Когда об этом узнал Бородин, он, понимая, что над ним тучи сгущаются тут же быстренько семейно все решил - показать видео и таким способом снять Скуратова. Бородин и Юмашев вся эта семейка воровская использовала семейный подряд: папа-президент, зять – глава администрации, дочка – главный советник. Ни одна бумажка не могла пройти, если не прикладывали к ней определенную сумму. Я не знаю, подделка это видео или нет. Я знаю, что администрация президента имела отношение полное к тому, чтобы ее опубликовали по Второму каналу, пропагандистскому тогда уже», - заявил собеседник НСН.

Напомним, что Скуратов, занимая должность генпрокурора, был обвинен в получении взятки в виде оказания ему интим-услуг. В качестве «спонсора», который оплачивал досуг Скуратова, был назван Сурен Егиазарян, брат главы Московского национального банка Ашота Егиазаряна, который проходил по нескольким уголовным делам.

Ашот Егиазарян – экс-депутат Государственной думы России трёх, член фракции ЛДПР. После лишения депутатской неприкосновенности был объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в мошенничестве. В марте 2012 на Егиазаряна возбуждено ещё одно аналогичное уголовное дело. Сейчас он скрывается от российского правосудия в США.

Юрий Скуратов занял пост Генпрокурора в октябре 1995 года. Вскоре он возбудил ряд уголовных дел против крупных государственных чиновников, в также представителей бизнес-элиты. Своего пика расследования достигли после августа 1998 года. Тогда внушительный список влиятельных и известных в России лиц были обвинены в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. В частности, речь идет об управделами президента Павле Бородине, олигархе Борисе Березовском, а также бывшем подполковнике КГБ Александре Лебедеве.

Ранее бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил в эфире НСН, что причиной его отставки стало беспокойство в управлении делами президента после открытого им уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

