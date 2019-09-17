Экс-начальник охраны Ельцина назвал автора скандального видео со Скуратовым
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы Александр Коржаков в эфире НСН рассказал, кому был выгоден скандал вокруг гепрокурора Скуратова.
Администрация президента России имела прямое отношение к решению о показе в эфире федеральных телеканалов видео, на котором бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками. Такое заявление сделал зять первого президента России Бориса Ельцина, экс-глава кремлёвской администрации Валентин Юмашев.
Он сообщил, что при принятии решения учитывался тот факт, что, по версии Кремля, глава надзорного ведомства имел связи в криминальных кругах, представители которых поставляли ему для утех женщин лёгкого поведения. Как подчеркнул Юмашев, такой человек не может руководить генпрокуратурой.
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков в беседе с НСН назвал предположительного исполнителя, благодаря которому появилось скандальное видео с участием Скуратова, а также назвал возможные причины отставки экс-генпрокурора.
«Верхняя администрация президента отношения к этому не имела. Это сто процентов! [Ашот Егиазарян], который депутатом был три срока, его кабинет был напротив моего, ни разу на работе не появился. Говорят, купил место... Это он в свое время снял. Когда об этом узнал Бородин, он, понимая, что над ним тучи сгущаются тут же быстренько семейно все решил - показать видео и таким способом снять Скуратова. Бородин и Юмашев вся эта семейка воровская использовала семейный подряд: папа-президент, зять – глава администрации, дочка – главный советник. Ни одна бумажка не могла пройти, если не прикладывали к ней определенную сумму. Я не знаю, подделка это видео или нет. Я знаю, что администрация президента имела отношение полное к тому, чтобы ее опубликовали по Второму каналу, пропагандистскому тогда уже», - заявил собеседник НСН.
Напомним, что Скуратов, занимая должность генпрокурора, был обвинен в получении взятки в виде оказания ему интим-услуг. В качестве «спонсора», который оплачивал досуг Скуратова, был назван Сурен Егиазарян, брат главы Московского национального банка Ашота Егиазаряна, который проходил по нескольким уголовным делам.
Ашот Егиазарян – экс-депутат Государственной думы России трёх, член фракции ЛДПР. После лишения депутатской неприкосновенности был объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в мошенничестве. В марте 2012 на Егиазаряна возбуждено ещё одно аналогичное уголовное дело. Сейчас он скрывается от российского правосудия в США.
Юрий Скуратов занял пост Генпрокурора в октябре 1995 года. Вскоре он возбудил ряд уголовных дел против крупных государственных чиновников, в также представителей бизнес-элиты. Своего пика расследования достигли после августа 1998 года. Тогда внушительный список влиятельных и известных в России лиц были обвинены в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. В частности, речь идет об управделами президента Павле Бородине, олигархе Борисе Березовском, а также бывшем подполковнике КГБ Александре Лебедеве.
Ранее бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил в эфире НСН, что причиной его отставки стало беспокойство в управлении делами президента после открытого им уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями.
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