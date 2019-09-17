Экс-генпрокурор Скуратов назвал истинную причину своего увольнения
Бывший генпрокурор РФ в эфире НСН объяснил свое увольнение беспокойством в Кремле из-за открытого им «Дела Mabetex».
Зять первого президента РФ Бориса Ельцина, экс-глава кремлёвской администрации Валентин Юмашев заявил, что администрация российского президента имела прямое отношение к решению о показе в эфире федеральных телеканалов видео, на котором бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками.
По его словам, при принятии решения было принято во внимание то, что, по версии Кремля, глава надзорного ведомства имел связи в криминальных кругах, представители которых поставляли ему для утех женщин лёгкого поведения. Как подчеркнул Юмашев в интервью, опубликованном на сайте «Расцвет российских СМИ», такой человек не может руководить генпрокуратурой.
В свою очередь, бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил в эфире НСН, что причиной его отставки стало беспокойство в управлении делами президента после открытого им уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями.
«Основная причина состояла в том, что я возбудил уголовное дело по компании Mabetex, в которой были определены криминальные связи руководителя этой компании господина Пацолли, которые он использовал для получения подрядов по реконструкции московского Кремля. И лица, которые причастны к предоставлению ему подрядов, это прежде всего, сам Ельцин, Павел Бородин и ближайшее окружение руководства всего управления делами. Когда я начал это расследование, они, конечно, забеспокоились очень, и было принято решение о пресечении моей деятельности», — сказал Скуратов.
Напомним, что через год после открытия «Дела Mabetex» было возбуждено уголовное дело в отношении самого Скуратова после того, как в эфире появился фильм «Трое в постели», где «человек, похожий на генпрокурора», предавался любовным утехам с двумя девушками, которых в СМИ назвали проститутками. Снятый с должности Скуратов настаивал, что видео было фейковым, причем юридического подтверждения подлинности видеозаписи так и не было получено.
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