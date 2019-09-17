Экс-генпрокурор Скуратов назвал истинную причину своего увольнения

В свою очередь, бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил в эфире НСН, что причиной его отставки стало беспокойство в управлении делами президента после открытого им уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

«Основная причина состояла в том, что я возбудил уголовное дело по компании Mabetex, в которой были определены криминальные связи руководителя этой компании господина Пацолли, которые он использовал для получения подрядов по реконструкции московского Кремля. И лица, которые причастны к предоставлению ему подрядов, это прежде всего, сам Ельцин, Павел Бородин и ближайшее окружение руководства всего управления делами. Когда я начал это расследование, они, конечно, забеспокоились очень, и было принято решение о пресечении моей деятельности», — сказал Скуратов.

Напомним, что через год после открытия «Дела Mabetex» было возбуждено уголовное дело в отношении самого Скуратова после того, как в эфире появился фильм «Трое в постели», где «человек, похожий на генпрокурора», предавался любовным утехам с двумя девушками, которых в СМИ назвали проститутками. Снятый с должности Скуратов настаивал, что видео было фейковым, причем юридического подтверждения подлинности видеозаписи так и не было получено.

Материал дополняется

