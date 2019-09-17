Скуратов рассказал о криминальных связях зятя Ельцина

Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов назвал в эфире НСН истинную причину своего отстранения от должности в 1999 году. Тогда, по его словам, в администрации президента Ельцина обеспокоились его расследованием компании Mabetex, руководитель которой, Бехджет Пацолли, подозревался в незаконном получении подрядов по реконструкции московского Кремля.

Таким образом, Скуратов опроверг заявление зятя Ельцина, Валентина Юмашева, возглавлявшего администрацию президента РФ в 1997-1998 годах. Юмашев ранее рассказал в интервью, опубликованном на сайте «Расцвет российских СМИ», что, по версии Кремля, глава надзорного ведомства имел связи в криминальных кругах, представители которых поставляли ему для утех женщин лёгкого поведения. По словам супруга младшей дочери Ельцина, такой человек не мог руководить генпрокуратурой, поэтому было принято решение о показе в эфире федеральных телеканалов скандально известного документального фильма «Трое в постели», после которого Скуратова отстранили от должности. Юмашев заявил, что к решению о показе фильма Кремль имел непосредственное отношение.

Экс-генпрокурор Юрий Скуратов рассказал в эфире НСН свою версию о том, как принималось решение показать в федеральном телеэфире видеозапись, на которой «человек, похожий на генпрокурора» находится в компании с двумя девушками, которые, по версии СМИ, были проститутками.

«На самом деле, еще сыграло свою роль то обстоятельство, что мы планировали резко ускорить расследование преступной деятельности [Александра] Волошина, к тому времени главы администрации и ставленника Юмашева. Волошин крайне заторопился, и как раз была реализована идея вброса этого компромата. Решение принимал господин [Михаил] Швыдкой (в то время председатель ВГТРК – прим. НСН), а лично на него давила Татьяна Дьяченко (дочь и советник Ельцина, супруга Юмашева – прим. НСН), которая тоже выглядела в неприглядном свете во всей этой истории по кремлевским подрядам. Поэтому здесь скорее можно вести речь о связи Юмашева с криминальными кругами через Татьяну Дьяченко, через тесный контакт с Павлом Бородиным (управляющий делами президента РФ в 1993—2000 годах - прим. НСН), которые получали взятки от господина Пацолли», — заявил Юрий Скуратов.