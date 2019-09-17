Скуратов рассказал о криминальных связях зятя Ельцина
В эфире НСН экс-генпрокурор РФ ответил экс-главе кремлёвской администрации на обвинения в связях с криминалом и проститутками.
Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов назвал в эфире НСН истинную причину своего отстранения от должности в 1999 году. Тогда, по его словам, в администрации президента Ельцина обеспокоились его расследованием компании Mabetex, руководитель которой, Бехджет Пацолли, подозревался в незаконном получении подрядов по реконструкции московского Кремля.
Таким образом, Скуратов опроверг заявление зятя Ельцина, Валентина Юмашева, возглавлявшего администрацию президента РФ в 1997-1998 годах. Юмашев ранее рассказал в интервью, опубликованном на сайте «Расцвет российских СМИ», что, по версии Кремля, глава надзорного ведомства имел связи в криминальных кругах, представители которых поставляли ему для утех женщин лёгкого поведения. По словам супруга младшей дочери Ельцина, такой человек не мог руководить генпрокуратурой, поэтому было принято решение о показе в эфире федеральных телеканалов скандально известного документального фильма «Трое в постели», после которого Скуратова отстранили от должности. Юмашев заявил, что к решению о показе фильма Кремль имел непосредственное отношение.
Экс-генпрокурор Юрий Скуратов рассказал в эфире НСН свою версию о том, как принималось решение показать в федеральном телеэфире видеозапись, на которой «человек, похожий на генпрокурора» находится в компании с двумя девушками, которые, по версии СМИ, были проститутками.
«На самом деле, еще сыграло свою роль то обстоятельство, что мы планировали резко ускорить расследование преступной деятельности [Александра] Волошина, к тому времени главы администрации и ставленника Юмашева. Волошин крайне заторопился, и как раз была реализована идея вброса этого компромата. Решение принимал господин [Михаил] Швыдкой (в то время председатель ВГТРК – прим. НСН), а лично на него давила Татьяна Дьяченко (дочь и советник Ельцина, супруга Юмашева – прим. НСН), которая тоже выглядела в неприглядном свете во всей этой истории по кремлевским подрядам. Поэтому здесь скорее можно вести речь о связи Юмашева с криминальными кругами через Татьяну Дьяченко, через тесный контакт с Павлом Бородиным (управляющий делами президента РФ в 1993—2000 годах - прим. НСН), которые получали взятки от господина Пацолли», — заявил Юрий Скуратов.
Он добавил, что до конца «криминальные связи Юмашева» ему выяснить не удалось, так как после его отстранения от должности генпрокурора расследование было свернуто и дело ушло в архив, как утверждает Скуратов, по надуманным обстоятельствам.
Скандальная видеозапись, на которой якобы Скуратов развлекался с якобы проститутками, была показана в ночном выпуске новостной программы «Вести» на телеканале «РТР» в марте 1999 года, а также по некоторым зарубежным телеканалам. В интервью НСН Скуратов отметил, что именно «РТР» показал это сфабрикованное, по его словам, видео, так как другие телеканалы не согласились идти на такое преступление.
«Я знаю, что ряд людей отказались от того, чтобы все это показывать, потому что понимали, что по сути это тоже криминальное деяние, это воспрепятствование законной деятельности прокурора по расследованию уголовного дела. Поэтому порядочные люди не решались, а господин Швыдкой... на него очень сильно надавили», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что в октябре 1998 года по указанию Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями должностными лицами управления делами президента при заключении контрактов на реконструкцию московского Кремля (так называемое «Дело Mabetex»). Тогда утверждалось, что компании Mabetex и Mercata выплатили миллионы долларов взяток российским чиновникам за предоставление крупных госконтрактов, в том числе, на масштабную реставрацию в Кремле. Через год уголовное дело было возбуждено в отношении самого Скуратова — после того, как в эфире появился фильм «Трое в постели». Юридического подтверждения подлинности видеозаписи так и не было получено.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Более 20 человек погибли при взрыве на митинге президента Афганистана
- БТР насмерть сбил двух росгвардейцев в Смоленской области
- Ульяновская чиновница может лишиться места из-за «шоколадных» ванн
- «Подонки». Разин ополчился на Первый канал из-за Заворотнюк
- Кокорин подписал контракт с «Зенитом» перед выходом из колонии. Видео