Зять Ельцина: Кремль причастен к видеоскандалу со Скуратовым и отставке генпрокурора

Администрация президента России имела прямое отношение к решению о показе в эфире федеральных телеканалов видео, на котором бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками. Об этом рассказал зять первого президента РФ Бориса Ельцина, экс-глава кремлёвской администрации Валентин Юмашев, передает Ura.ru.

По его словам, при принятии решения было принято во внимание то, что, по версии Кремля, глава надзорного ведомства имел связи в криминальных кругах, представители которых поставляли ему для утех женщин лёгкого поведения. Как подчеркнул Юмашев, такой человек не может руководить генпрокуратурой.

«Это даже смешно обсуждать», — заявил муж младшей дочери Ельцина в интервью, опубликованном на сайте «Расцвет российских СМИ». Вместе с тем, Юмашев утверждает, что отставка Скуратова и публикация компромата на него на связаны с расследованием коррупции в Кремле, которое вели тогда подчиненные генпрокурора.

В октябре 1998 года Юрий Скуратов распорядился открыть уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями должностными лицами управления делами президента. Речь идёт о заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля (так называемое «Дело Mabetex»). Тогда утверждалось, что компании Mabetex и Mercata выплатили миллионы долларов взяток российским чиновникам за предоставление крупных госконтрактов, в том числе, на масштабную реставрацию в Кремле.

Через год уголовное дело было возбуждено в отношении самого Скуратова — после того, как в эфире появился фильм «Трое в постели», где «человек, похожий на генпрокурора», предавался любовным утехам с двумя девушками. Снятый с должности Скуратов настаивал, что видео было фейковым. Юридического подтверждения подлинности видеозаписи так и не было получено.

