Экс-министр Украины: Детей в стране разделили на три сорта по языку

Лукаш напомнила, что команда Зеленского перед выборами весной 2019 года обещала пересмотреть жизни на предмет соответствия Конституции подписанный Петром Порошенко языковой закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах. В июле закон вступил в силу.

В итоге никто так ничего и не пересмотрел, возмутилась бывший министр. При этом, по её словам, выходят новые законы, раскалывающие общество.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные», - приводит РИА ФАН слова Лукаш.

Речь в том числе о принятом недавно законе «Об общем среднем образовании», который постепенно переведёт школы на украинский язык. Дети смогут обучаться преимущественно на родном языке до пятого класса. Потом время преподавания на украинском увеличится до 60% для меньшинств, говорящих на языках ЕС, и до 80% для русскоговорящих школьников.

Зеленского и его команду всё чаще критикуют бывшие министры. В частности, экс-глава Минтранса Евгений Червоненко недавно заявил, что страну теперь возглавляют «люди без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без совести».

