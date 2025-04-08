В Новом Уренгое ученик ранил ножом охранника школы
Учащийся одной из школ Нового Уренгоя напал с ножом на охранника, который пытался вмешаться в его конфликт с одноклассницей. Об этом сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Инцидент произошел во вторник, 7 апреля. Охранник учебного заведения получил ранение в шею. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
Возбуждены уголовные дела о халатности и выполнении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Правоохранители дадут оценку действиям руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в школе.
Нападавшему школьнику, который пришел в учебное заведение со складным ножом, 11 лет, он состоит на профилактическом учете. Надзорное ведомство даст оценку эффективности работы органов системы профилактики.
В ГД ранее призвали переводить агрессоров в школах в спецучреждения или на домашнее обучение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль
- Трамп объяснил отсутствие пошлин США против РФ из-за отсутствия торговли
- Залужный: США помогали Киеву с планированием операций с начала конфликта
- Только 10% россиян мечтают превратить хобби в профессию
- УФСИН опровергло сообщения о фуршете, который готовит Ефремов
- ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию иностранных финансовых компаний
- Медведев: Ядерное разоружение в ближайшее десятилетие невозможно
- СМИ: Ефремов организует фуршет для заключенных перед выходом по УДО
- В Новом Уренгое ученик ранил ножом охранника школы
- Минобороны создаст мобильные врачебные комиссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru