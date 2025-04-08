В Новом Уренгое ученик ранил ножом охранника школы

Учащийся одной из школ Нового Уренгоя напал с ножом на охранника, который пытался вмешаться в его конфликт с одноклассницей. Об этом сообщает управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел во вторник, 7 апреля. Охранник учебного заведения получил ранение в шею. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.