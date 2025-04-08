Медведев: Ядерное разоружение в ближайшее десятилетие невозможно
Ядерное вооружение невозможно в ближайшие годы, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что 15 лет назад был подписан Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Однако соглашение не привело к снижению риска ядерного конфликта из-за позиции Вашингтона и его союзников, формально сохраняющих ядерный паритет, но ведущих необъявленную войну против РФ с применением западных санкций, оружия и специалистов.
«Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой «Украины» ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно», - отметил Медведев.
По его мнению, в мире будут появляться новые и более разрушительные виды оружия, и обретать ядерные арсеналы будут новые государства.
Между тем в МИД Ирана сообщили, что республика проведет консультации с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru