Медведев: Ядерное разоружение в ближайшее десятилетие невозможно

Ядерное вооружение невозможно в ближайшие годы, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что 15 лет назад был подписан Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Однако соглашение не привело к снижению риска ядерного конфликта из-за позиции Вашингтона и его союзников, формально сохраняющих ядерный паритет, но ведущих необъявленную войну против РФ с применением западных санкций, оружия и специалистов.

«Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой «Украины» ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно», - отметил Медведев.

По его мнению, в мире будут появляться новые и более разрушительные виды оружия, и обретать ядерные арсеналы будут новые государства.

Между тем в МИД Ирана сообщили, что республика проведет консультации с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, пишет RT.

