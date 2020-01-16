Рада Украины приняла закон, ограничивающий образование на русском языке

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», устанавливающие нормативные объемы обучения на государственном языке. Новые правила установлены для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений, сообщает «Интерфакс».

Для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования будет проходить на государственном языке.

Для нацменьшинств, языки которых являются официальными в ЕС, объемы обучения на государственном языке значительно меньше. Так, при получении базового среднего образования обучение на государственном языке займет не менее 20% годового объема в год в пятом классе с повышением до 40% и более в девятом классе. Профильное среднее образование подразумевает обучение на госязыке в объеме не менее 60% учебного времени в год.

Русский язык не является официальным в ЕС. В число официальных входят, например, венгерский и румынский.

