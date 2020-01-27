Бывший украинский министр назвал премьера Гончарука «сознательным идиотом»

27 января 202011:15

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко жёстко раскритиковал действующие власти страны, заявив, что сейчас уровень жизни населения стал ниже, чем был при президенте Петре Порошенко. Об этом пишет «Газета.ру».

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Выступая в эфире телеканала «112», Червоненко сказал, что страну возглавляют «люди без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без совести». Бывший депутат и министр также считает, правительство страны возглавляет «сознательный идиот» без образования и ответственности, а к населению власти относятся как к «нищим, вороватым идитоам»,

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал прошение об отставке в связи со скандалом, вызванным публикацией аудиозаписи с совещания правительства. Мужчина голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя профаном в экономике и нелицеприятно высказывается об осведомленности президента Владимира Зеленского.

Гончарук заявил, что запись смонтирована из фрагментов, и подчеркнул, что относится к президенту с уважением. Зеленский не стал его увольнять, потребовав за две недели найти причастных к скрытой записи совещания в правительстве.

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ФОТО: facebook.com/PMHoncharuk
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