Бывший украинский министр назвал премьера Гончарука «сознательным идиотом»

Выступая в эфире телеканала «112», Червоненко сказал, что страну возглавляют «люди без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без совести». Бывший депутат и министр также считает, правительство страны возглавляет «сознательный идиот» без образования и ответственности, а к населению власти относятся как к «нищим, вороватым идитоам»,

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал прошение об отставке в связи со скандалом, вызванным публикацией аудиозаписи с совещания правительства. Мужчина голосом, похожим на голос Гончарука, называет себя профаном в экономике и нелицеприятно высказывается об осведомленности президента Владимира Зеленского.

Гончарук заявил, что запись смонтирована из фрагментов, и подчеркнул, что относится к президенту с уважением. Зеленский не стал его увольнять, потребовав за две недели найти причастных к скрытой записи совещания в правительстве.

