Только 10% россиян мечтают превратить хобби в профессию
Лишь 9,9% россиян в возрасте от 18 до 30 допускают, что в будущем смогут превратить хобби в карьеру. Еще 12,5% уже занимаются делом, которое близко к их учебе или работе. А 47% опрошенных даже не задумывались над этим вопросом или не могут определиться. Об этом говорится в исследовании компании «Ингосстрах», проведенном совместно с Финансовым университетом.
Согласно результатам опроса, в среднем 85,5% молодых россиян имеют хобби, которому посвящают много свободного времени. Больше всего увлекающихся в Челябинске (93%), Москве (92%), Новокузнецке, Тюмени и Уфе — по 90%.
Больше четверти (28,1%) опрошенных увлекаются спортом. Далее следует занятия творчеством: 18,2% молодежи занимаются музыкой, 13% - рисованием, а 10,7% респондентов любят читать. Еще 10,2% молодых россиян проводит время за видеоиграми. Также в свободное от работы время респонденты посвящают автомобилям, рукоделию, волонтерской деятельности, ведению блогов в соцсетях, фотографии.
Главная причина имеющегося хобби — получение удовольствия от процесса – так ответили 40,4% опрошенных. Для многих увлечение — это также способ общения, возможность заводить новые знакомства и способ снятия стресса.
«Спорт — лидер среди увлечений у молодежи. Но увлечение связано с риском травм, это затрагивает даже любительские занятия. Именно поэтому стоит заранее задуматься о защите своего здоровья. Полис страхования от несчастных случаев поможет сохранить уверенность в любой ситуации — будь то тренировка в спортзале, футбол с друзьями или пробежка в парке», — отметил директор домена «Здоровье и финансы» компании «Ингосстрах» Денис Платонов.
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