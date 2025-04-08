Только 10% россиян мечтают превратить хобби в профессию

Лишь 9,9% россиян в возрасте от 18 до 30 допускают, что в будущем смогут превратить хобби в карьеру. Еще 12,5% уже занимаются делом, которое близко к их учебе или работе. А 47% опрошенных даже не задумывались над этим вопросом или не могут определиться. Об этом говорится в исследовании компании «Ингосстрах», проведенном совместно с Финансовым университетом.

Согласно результатам опроса, в среднем 85,5% молодых россиян имеют хобби, которому посвящают много свободного времени. Больше всего увлекающихся в Челябинске (93%), Москве (92%), Новокузнецке, Тюмени и Уфе — по 90%.