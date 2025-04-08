ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию иностранных финансовых компаний
Банк России не получал запросов от организаций из финансовой сферы по поводу возможного возвращения в страну. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе встречи с представителями КПРФ в Госдуме.
«Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов», - указала глава ЦБ.
Как отметила Набиуллина, решения на этот счет будут приниматься с учетом национальных интересов России.
Ранее СМИ сообщили, что крупные компании Южной Кореи, в том числе Hyundai Motor и Samsung Electronics, изучают возможность возвращения в РФ, пишет RT.
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- ЦБ не получал запросов на возвращение в Россию иностранных финансовых компаний
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru