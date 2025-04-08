УФСИН опровергло сообщения о фуршете, который готовит Ефремов

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области опровергло информацию о фуршете, который якобы готовит актер Михаил Ефремов к своему освобождению из колонии. Об этом пишет RT, ссылаясь на заявление ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что артист, который выйдет на свободу условно-досрочно, планирует устроить в колонии «проводы» с заключенными.

«Информация... о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности», — подчеркнули в УФСИН.

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал, что актер выйдет из колонии 9 апреля, и после освобождения займется лечением.

