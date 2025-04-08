СМИ: Ефремов организует фуршет для заключенных перед выходом по УДО

Актер Михаил Ефремов, который отбывал срок за смертельное ДТП и будет условно-досрочно освобожден из колонии в Белгородской области, устроит «проводы» в учреждении. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, артист хочет «уйти красиво».

«Его освобождение планируют отметить фуршетом, на котором предполагается присутствие заключенных, с которыми у артиста сложились дружеские отношения», - пишет издание.

В колонию якобы закупили за счет Ефремова фрукты, выпечку и лимонады.

Ранее суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова, напоминает RT. Артист выйдет из колонии 9 апреля.

