Осужденный экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО

Известно, что в настоящий момент он отбывает наказание в одной из исправительных колоний строго режима в Хабаровском крае. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего чиновника по первому уголовному делу о коррупции к 13 годам тюрьмы. К тому же судом ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей.

Хорошавин также был лишен госнаград. В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в суд, и экс-губернатора приговорили по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».