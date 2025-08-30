Осужденный экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, которого осудили на 15 лет лишения свободы за взятку, попросил отправить его на СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Известно, что в настоящий момент он отбывает наказание в одной из исправительных колоний строго режима в Хабаровском крае. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил бывшего чиновника по первому уголовному делу о коррупции к 13 годам тюрьмы. К тому же судом ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей.

Хорошавин также был лишен госнаград. В апреле 2020 года материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в суд, и экс-губернатора приговорили по совокупности преступлений к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Ясько
ТЕГИ:ВзяткаСудыСахалинГубернаторСпецоперация

