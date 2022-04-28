Экс-губернатору Сахалина дали 15 лет колонии по делу о коррупции

Экс-глава региона будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Против Хорошавина, который возглавлял Сахалинскую область с 2007 по 2015 годы, возбудили дело за получение взяток во время выборов в городскую думу, отмечает РЕН ТВ. В марте 2015 года чиновника задержали на рабочем месте, у Хорошавина обнаружили 1 млрд рублей наличными и сотни ювелирных изделий. Указом президента он был отстранен от должности губернатора.

В 2018 года суд в Южно-Сахалинске приговорил Хорошавина к 13 годам заключения по первому делу о взятках и обязал выплатить штраф в 500 миллионов рублей, пишет Ura.ru. Чиновника обвиняли в восьми эпизодах коррупции и одном - легализации денег.

