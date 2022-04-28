Экс-губернатору Сахалина дали 15 лет колонии по делу о коррупции

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 15 годам заключения по второму уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южно-Сахалинский городской суд.

Прокурор запросил 17 лет колонии для экс-полковника Захарченко по делу о взятках

Экс-глава региона будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также ему предстоит выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Против Хорошавина, который возглавлял Сахалинскую область с 2007 по 2015 годы, возбудили дело за получение взяток во время выборов в городскую думу, отмечает РЕН ТВ. В марте 2015 года чиновника задержали на рабочем месте, у Хорошавина обнаружили 1 млрд рублей наличными и сотни ювелирных изделий. Указом президента он был отстранен от должности губернатора.

В 2018 года суд в Южно-Сахалинске приговорил Хорошавина к 13 годам заключения по первому делу о взятках и обязал выплатить штраф в 500 миллионов рублей, пишет Ura.ru. Чиновника обвиняли в восьми эпизодах коррупции и одном - легализации денег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияПриговорСахалинАлександр Хорошавин
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