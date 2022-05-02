Премьера Венгрии внесли в базу «Миротворца» как «антиукраинского пропагандиста»
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста», передает РИА Новости.
Ранее венгерский премьер неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять оружие Киеву, а также выражал готовность платить в рублях за газ из России. Кроме того, Орбан отказался от визита в украинскую столицу, напоминает RT.
Украинский ресурс «Миротворец» известен своими скандальными публикациями с личными данными журналистов, граждан республик Донбасса, которые названы здесь «изменниками родины».
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