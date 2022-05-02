Премьера Венгрии внесли в базу «Миротворца» как «антиукраинского пропагандиста»

Ранее венгерский премьер неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять оружие Киеву, а также выражал готовность платить в рублях за газ из России. Кроме того, Орбан отказался от визита в украинскую столицу, напоминает RT.

Украинский ресурс «Миротворец» известен своими скандальными публикациями с личными данными журналистов, граждан республик Донбасса, которые названы здесь «изменниками родины».

