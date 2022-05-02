Премьера Венгрии внесли в базу «Миротворца» как «антиукраинского пропагандиста»

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста», передает РИА Новости.

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Ранее венгерский премьер неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять оружие Киеву, а также выражал готовность платить в рублях за газ из России. Кроме того, Орбан отказался от визита в украинскую столицу, напоминает RT.

Украинский ресурс «Миротворец» известен своими скандальными публикациями с личными данными журналистов, граждан республик Донбасса, которые названы здесь «изменниками родины».

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ФОТО: flickr/European People's Party
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