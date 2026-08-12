США и еще 40 стран призвали уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет за сутки. Как говорится в пресс-релизе постпредства Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН), в сообщении должна содержаться информация о типе ракеты или носителя, временном окне, районе и направлении запуска. Также рекомендовано информировать пилотов и моряков о возможных зонах падения обломков или приводнения. Заявление вышло на фоне запуска КНДР в сторону Японского моря баллистической ракеты утром 12 августа.

Хатылев напомнил, что между имеющими ядерное оружие странами существуют договорные обязательства, которые включают в том числе и с алгоритмы оповещения о том, где располагаются и как применяются баллистические ракеты. Однако крупные соглашения об ограничении стратегических вооружений разрываются и прекращают действия.

«Сейчас выходит срок действия последнего соглашения. В этих условиях мы предлагаем сохранить контроль над ядерными вооружениями хотя бы в течение года. Имеется в виду, что не только ядерное оружие, но и средства его доставки, то есть баллистические ракеты. Но американцы от этой темы уклоняются, то есть идут на эскалацию. Действия других стран связаны с тем, что на сегодняшний день все хуже и хуже состояние отношений между странами Запада и Россией по генерации от США. И гвоздем в крышке гроба этих отношений является, естественно, Украина. Все больше разговоров идет о применении тактического ядерного оружия. Это угроза, и ее надо купировать, но в первую очередь дипломатическим путем. Усаживать стороны за стол переговоров, доводить информацию о ядерном потенциале. Есть средства доставки, есть страны, которые находятся в техническом отношении впереди всех других. И давайте как-то будем решать и договариваться. Вводить жесткие договоренности, но не лозунговые, как с этим "за 24 часа будем уведомлять", а те, которые приведут либо к сокращению объема ядерного оружия, либо к минимальному его применению», — пояснил собеседник НСН.