Экс-главком зенитных войск Москвы назвал «лозунгами» идею о ракетных предупреждениях
Страны Запада идут по пути эскалации в ядерной сфере, несмотря на лозунговые заявления, поделился с НСН Сергей Хатылев.
Крупные ядерные державы отследят запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) автоматически, а другие государства необходимо сажать за стол переговоров и заставлять регулировать эту сферу, заявил НСН экс-командующий зенитно-ракетными войсками Командования спецназначения ВВС Москвы Сергей Хатылев
США и еще 40 стран призвали уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет за сутки. Как говорится в пресс-релизе постпредства Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН), в сообщении должна содержаться информация о типе ракеты или носителя, временном окне, районе и направлении запуска. Также рекомендовано информировать пилотов и моряков о возможных зонах падения обломков или приводнения. Заявление вышло на фоне запуска КНДР в сторону Японского моря баллистической ракеты утром 12 августа.
Хатылев напомнил, что между имеющими ядерное оружие странами существуют договорные обязательства, которые включают в том числе и с алгоритмы оповещения о том, где располагаются и как применяются баллистические ракеты. Однако крупные соглашения об ограничении стратегических вооружений разрываются и прекращают действия.
«Сейчас выходит срок действия последнего соглашения. В этих условиях мы предлагаем сохранить контроль над ядерными вооружениями хотя бы в течение года. Имеется в виду, что не только ядерное оружие, но и средства его доставки, то есть баллистические ракеты. Но американцы от этой темы уклоняются, то есть идут на эскалацию. Действия других стран связаны с тем, что на сегодняшний день все хуже и хуже состояние отношений между странами Запада и Россией по генерации от США. И гвоздем в крышке гроба этих отношений является, естественно, Украина. Все больше разговоров идет о применении тактического ядерного оружия. Это угроза, и ее надо купировать, но в первую очередь дипломатическим путем. Усаживать стороны за стол переговоров, доводить информацию о ядерном потенциале. Есть средства доставки, есть страны, которые находятся в техническом отношении впереди всех других. И давайте как-то будем решать и договариваться. Вводить жесткие договоренности, но не лозунговые, как с этим "за 24 часа будем уведомлять", а те, которые приведут либо к сокращению объема ядерного оружия, либо к минимальному его применению», — пояснил собеседник НСН.
Хатылев заметил, что США, как и Россия, и без дополнительных предупреждений способны отследить запуск МБР и их предполагаемые траектории.
«Если произошел запуск баллистической ракеты, мы это обязательно обнаружим в автоматическом режиме, потому что работает надгоризонтная группировка военных спутников, космическая группировка спутников. Они обязательно увидят старт баллистической ракеты, сразу будет расчет предполагаемой трассы: куда эта ракета нацелена, куда летит. Система предупреждения о ракетном нападении существует у американцев и у нас. И какой бы пуск ни произошел, уведомляли об этом или не уведомляли — это будет автоматически обнаружено, отображено и доложено. Но есть страны, которые близки к тому, чтобы иметь баллистические ракеты с ядерным вооружением и их применять. Они не входят в "ядерный клуб" на полных основаниях, то есть туда, где расписаны все эти договоренности, законы, порядок определен. Они, сейчас стоят перед вопросом: "А как применить? А что делать, если по нам применят?" И начинается метание из стороны в сторону. Вместо того, чтобы говорить о мире и о нераспространении ядерного оружия, договариваться, что мы его не будем применять хотя бы вот там-то и там-то, а хранить и осуществлять контроль будем вот так, они наступают и говорят: пускать-то ракеты мы однозначно будем, но за 24 часа надо предупредить», — отметил он.
Ранее научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин объяснял НСН, что КНДР будет и в дальнейшем повышать оборонительный потенциал, и открыто предупреждать об этом государства, которые расценивает, как враждебные.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Что будет с ценами на кофе в России из-за землетрясения в Колумбии
- МИД: ВС РФ продолжат работу по устранению угроз безопасности в Черном море
- Режим «чет-нечет» снова будет введут на АЗС в Липецкой области
- В сельском хозяйстве оценили динамику урожая в 2026 году
- Борис Джонсон признал успешное продвижение ВС РФ на фронте
- Врачам не платят за пап: Буцкая подсветила проблему «Школ для беременных»
- Исполнитель шансона Михаил Гулько скончался на 96-м году жизни
- «Умирать на работе?»: Почему новый ГОСТ не защитит сотрудников от травли и абьюза
- «Колоссальные убытки!»: Аграрии озвучили главные проблемы отрасли
- Лантратова: Украина отказывается забирать своих же граждан