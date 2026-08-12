В Российском зерновом союзе спрогнозировали урожай на 2026 год
Несмотря на оптимистичные прогнозы Минсельхоза, вряд ли в этом году урожай будет более богатым, чем годом ранее, на это влияют проблемы с топливом и с техникой.
Сегодня убрано уже больше половины площадей, показатели урожая достаточно неплохие, однако ждать, что они превысят прошлогодние результаты, не приходится. Об этом НСН заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Больше половины площадей уже убрали. В закромах, по данным Минсельхоза, находятся 72 млн тонн, это неплохой урожай. Минсельхоз декларирует, что урожайность значительно выше, чем в прошлом году. Однако странно, что сравнение идет именно с прошлым годом, ведь в прошлом году на юге у нас был достаточно серьезный провал. Мы компенсировали эти потери урожаем в Центральной России, в Поволжье и на Урале. Уборка еще не закончена, окончательные итоги подводить рано, поэтому сопоставление надо было проводить с позапрошлым годом, когда урожайность на юге была на хорошем уровне, можно было бы давать более адекватные оценки», — сказал Злочевский.
Согласно прогнозу собеседника НСН, урожай в 2026 году будет чуть ниже, чем годом ранее.
«Надо будет посмотреть, как будут двигаться показатели урожайности по ходу уборки, нам еще достаточно много убирать площадей, мы можем поручить резкое снижение относительно прошлогодних показателей по целому ряду регионов, где уборка еще не в самой активной фазе. В целом аналитики дают прогнозы по урожаю на уровне 138 млн тонн против 141 млн тонн в прошлом году. Прогнозы Минсельхоза более оптимистичные, но вряд ли удастся превзойти прошлогодний урожай», — добавил он.
Злочевский указал на проблемы, с которыми столкнулось сельское хозяйство.
«Надо учитывать текущие сложности, связанные с уборкой: у нас есть проблемы с топливом, с обновлением техники. Они тормозят сроки уборочных работ, и мы не успеваем вписаться в погодные окна. А любой простой дает потерю примерно 1% урожая в день», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края Сергей Колесников заявил, что азиатская саранча, уничтожающая урожай в Дагестане, не сможет нанести крупный урон урожаю в соседнем Ставрополье, потому что основной объем урожая уже убран, кроме того, на полях в регионе была выполнена соответствующая обработка.
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