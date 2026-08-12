Сегодня убрано уже больше половины площадей, показатели урожая достаточно неплохие, однако ждать, что они превысят прошлогодние результаты, не приходится. Об этом НСН заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Больше половины площадей уже убрали. В закромах, по данным Минсельхоза, находятся 72 млн тонн, это неплохой урожай. Минсельхоз декларирует, что урожайность значительно выше, чем в прошлом году. Однако странно, что сравнение идет именно с прошлым годом, ведь в прошлом году на юге у нас был достаточно серьезный провал. Мы компенсировали эти потери урожаем в Центральной России, в Поволжье и на Урале. Уборка еще не закончена, окончательные итоги подводить рано, поэтому сопоставление надо было проводить с позапрошлым годом, когда урожайность на юге была на хорошем уровне, можно было бы давать более адекватные оценки», — сказал Злочевский.

Согласно прогнозу собеседника НСН, урожай в 2026 году будет чуть ниже, чем годом ранее.