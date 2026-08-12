В Литве выкопают рвы у границы с Россией и Белоруссией
Рвы контрмобильности выкопают в Литве у границы с Калининградской областью России и Белоруссией. Соответствующее решение было принято на заседании правительства республики.
Уточняется, что рвы появятся в рамках уточнения программы средств военной контрмобильности. Их ширина составит 20 метров, а в районе установленных командованием армии операционных участков - 150 метров.
«Дополнительные мероприятия по этой программе потребуют около €50 млн в период с 2026 года по 2030 год», - указано в сообщении.
Также было отмечено, что сеть парков контрмобильности будет расширена с 27 запланированных объектов до 50.
Президент Литвы Гитанас Науседа допустил исключение из Конституции страны статья, запрещающей размещение в республике ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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