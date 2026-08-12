В Литве выкопают рвы у границы с Россией и Белоруссией

Уточняется, что рвы появятся в рамках уточнения программы средств военной контрмобильности. Их ширина составит 20 метров, а в районе установленных командованием армии операционных участков - 150 метров.

«Дополнительные мероприятия по этой программе потребуют около €50 млн в период с 2026 года по 2030 год», - указано в сообщении.

Также было отмечено, что сеть парков контрмобильности будет расширена с 27 запланированных объектов до 50.

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил исключение из Конституции страны статья, запрещающей размещение в республике ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».