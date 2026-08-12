Директор Рижского рынка в Москве опроверг информацию о его сносе

Информация о якобы сносе Рижского рынка в Москве не соответствует действительности. Об этом заявил его директор Павел Быков.

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Как пишет RT, он уточнил, что сносят здание, которое расположено рядом с рынком и не имеет отношения к его имущественному комплексу.

«Если бы была такая информация, если существует такая информация по сносу, то я бы о ней знал», - заключил Быков.

Ранее бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о возможной продаже китайского подразделения компании Tesla, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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