Директор Рижского рынка в Москве опроверг информацию о его сносе
12 августа 202615:12
Алексей Филимонов
Информация о якобы сносе Рижского рынка в Москве не соответствует действительности. Об этом заявил его директор Павел Быков.
Как пишет RT, он уточнил, что сносят здание, которое расположено рядом с рынком и не имеет отношения к его имущественному комплексу.
«Если бы была такая информация, если существует такая информация по сносу, то я бы о ней знал», - заключил Быков.
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